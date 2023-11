Tribunal de Dakar: il se fait passer pour une fille et escroque son amant de neuf (9) millions en promesse de mariage

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu jeudi, son verdict dans une affaire d'escroquerie impliquant Mame Birame Faye. Le prévenu s'est fait passer pour une jeune femme nommée Khady Fall et a réussi à escroquer neuf (9) millions de FCfa à Balla Sèye, un émigré, sous prétexte d'un faux projet de mariage.



La supercherie a duré deux (2) ans, durant lesquels Balla Sèye a entretenu une relation virtuelle avec Mame Birame Faye, se croyant en couple avec une femme, renseigne L’Observateur. L'accusé a utilisé un faux profil Facebook, empruntant l'identité de Khady Fall, et a entretenu des échanges avec Balla, jouant à la fois le rôle de la prétendue jeune fille amoureuse et celui du futur beau-père exigeant.



Sous ces faux airs, Mame Birame a réussi à convaincre Balla de lui verser d'importantes sommes d'argent pour diverses occasions, dont des cérémonies de mariage, des fêtes religieuses, des soins médicaux prétendument nécessaires, et même en prétendant passer son « père » au téléphone pour officialiser la demande en mariage.



La supercherie a été découverte lorsque Mame Birame a tenté d'impliquer sa prétendue petite amie dans une nouvelle demande financière Balla Séye. Ce dernier a alors découvert que la personne à l'autre bout du téléphone n'avait aucun lien avec Khady Fall, le conduisant à réaliser la supercherie.



Devant le Tribunal, l'accusé a tenté de nier les faits, arguant de l'existence réelle de Khady Fall, une amie résidant à Dubaï. Cependant, aucune preuve de l'existence de cette personne n'a été fournie par Mame Birame, ni de numéro de téléphone ni d'autres indices concrets.



Face à ces éléments, le procureur de la République a requis une peine de six (6) mois de prison ferme, requête suivie par le Tribunal qui a condamné le mis en cause à cette même peine.