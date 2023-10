Tribunal de Dakar : jour de vérité pour Falla Fleur et le rappeur Nitt Dof

Jour de vérité pour Ndèye Fatou Fall dite « Falla Fleur », membre de Pastef et le rappeur-activiste Mor Talla Guèye alias «Nit Doff ». Il est 8h00 au tribunal de Dakar et les lieux sont remplis de monde. Des voitures de police sont parqués devant le palais de justice, tandis que les policiers veillent sur l’identité des personnes qui circulent.



La salle 3 où doit se dérouler le procès est déjà pleine. Dans un silence total, les proches et amis attendent le jugement.



Arrêtée en juin Falla Fleur sera jugée ce jeudi. La jeune femme avait été interpellée dans son lieu de travail par la Dic. Elle est poursuivie pour « appel à l'insurrection » en relation avec plusieurs post diffusés à travers sa page Facebook.



De son côté, le rappeur « Nit Doff » a été arrêté par la Sûreté urbaine au cours du mois de janvier 2023, puis inculpé et placé sous mandat de dépôt pour « diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats et menaces de mort sur les autorités judiciaires ».