Tribunal de Dakar : l’affaire Awa Baba Thiam et Salimata Sow l’affaire renvoyée au 9 novembre

L’affaire entre les deux amies Awa Baba Thiam et Salimata Sow n’est pas encore tranchée. Évoqué ce jeudi 12 octobre au tribunal de Dakar, le dossier a été renvoyé au 9 novembre prochain pour plaidoiries. Aucune des deux femmes ne s’est présentée à l’audience de même que leurs avocats.



Pour rappel, une série choquante de cinq à six messages vocaux, attribués à Salimata Sow, accompagnés de réponses acerbes d'Awa Baba Thiam a été à l’origine de l’affaire.



C’est ainsi qu’Awa Baba Thiam a porté plainte contre Salla Sow pour « diffamation et injures publiques ». Par la suite, la dame Sow a riposté en portant plainte contre X, alléguant avoir reçu des menaces et des injures d'un numéro inconnu.