Tribunal de Dakar : l’affaire Falla Fleur retenue

Ndeye Fatou Fall alias Falla Fleur sera fixée sur son sort ce jeudi 12 octobre. Le juge en charge de l’affaire a retenu le dossier de la militante et sympathisante de Ousmane Sonko. 10h 00 passées au Palais de justice de Dakar lorsque Ndeye Fatou Fall alias Falla Fleur a été appelée à la barre pour répondre aux accusations retenues contre elle à savoir « appel à l’insurrection », à travers sa page Facebook.



Vêtue d’une robe en soie vert-orange et d’un voile vert, Falla Fleura du mal à se tenir debout. Elle s'est appuyée sur une table, entourée de ses avocats. Le juge lui a demandé si elle est en état pour être jugée, une question à laquelle elle a automatiquement répondu : oui.



Avec près de sept (7) avocats dont Me Abdoulaye Tall, (…), les robes noires ont soutenu qu’ils sont prêtes pour dérouler leurs plaidoiries et défendre leur cliente. Toutefois, le juge a menacé de renvoyer l’affaire.