Tribunal de Dakar : la Notaire Aïssatou Guèye Diagne condamnée pour "association de malfaiteurs et escroquerie"

Le juge correctionnel du Tribunal de Dakar a condamné la Notaire Me Aïssatou Guèye Ndiagne à deux ans de prison assortis de sursis pour les faits d’association de malfaiteurs et escroquerie. Son complice Mansour Ndiaye, lui, a écopé de deux ans de prison ferme avec mandat d’arrêt à la clé. Ils doivent tous les deux payer solidairement 600 millions F Cfa à la partie civile Alpha Amadou Diallo.



La Notaire et le fiscaliste avaient permis de vendre un terrain à la partie civile de nationalité guinéenne. Dans son délibéré hier jeudi, le juge a déclaré Aïssatou Guèye Diagne coupable des faits d’association de malfaiteurs et d’escroquerie avant de prononcer la sentence.



Pour rappel, Alpha Amadou Diallo, un homme d’affaires de nationalité guinéenne s’était approché de Mansour Ndiaye qui lui avait promis de lui vendre un terrain de 1242m2 sis aux Almadies zone 13. Le fiscaliste l’a conduit chez la notaire Aïssatou Guèye Diagne qui lui confirme les dires de Mansour Ndiaye. Alpha Amadou Diallo fait deux versements sans hésiter : un premier de 172 millions F Cfa et un second de 500 millions F Cfa, au mois de septembre 2020. On lui promet que la vente se fera dans les 3 mois maximum.



Selon Les Echos, le Guinéen dit avoir déposé les chèques au service comptabilité de la Notaire. Mais, au bout de 3 mois, il ne verra rien. Pis, après investigations, il a constaté que les documents présentés par Mansour Ndiaye étaient falsifiés.



Alpha Amadou Diallo s’est alors rapproché de la notaire pour réclamer son argent. Cette dernière le convainc de lui vendre un terrain à Mermoz, mais il faudrait qu’il déverse encore 100 millions F Cfa. Mal lui en pris, puisqu’il n’obtiendra, au téléphone de Me Diagne, que des renvois du jour au lendemain.



Il va apprendre plus tard qu’aussi bien le terrain proposé par le fiscaliste que celui de la Notaire n’existaient réellement au niveau de la conservation foncière de Ngor-Almadies et de Grand Dakar.