Tribunal de Dakar: le procès de Adji Sarr -Sonko renvoyé au 23 mai en audience spéciale

Le procès Adji Sarr - Ousmane Sonko a été renvoyé au 23 mai prochain en audience spéciale. Le motif avancé par la présidente de la séance, Hypolyte Ndeye est que la prévenue Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire du salon où se serait passés les faits de "viols répétitifs et menaces de mort", s'est présentée hier-lundi en audience d'identification. De ce fait, il est impossible pour la Cour d'ouvrir le débat en moins de trois jours.



Un renvoi que les avocats de la défense de Ousmane Sonko, représenté par Me Clédor Ly contestent. Ils demandent un délai d'un mois ou 45 jours pour bien se préparer.



A rappeler que l’opposant Ousmane Sonko est absent de son procès qui l'oppose à l'ancienne employée d’un salon de massage, pour "viols répétés et menaces de mort" depuis plus de deux ans. Selon le conseil de l'opposant, Me Larifou, son client n'a pas reçu de convocation, donc il sera pas au tribunal.



Par contre Adji Sarr était bien présente.



Rappelons qu'une audience spéciale est une audience qui est organisée pour traiter d’une question spécifique qui nécessite une attention particulière de la part des juges, des avocats, des parties ou des témoins impliqués dans l’affaire. Les audiences spéciales peuvent être organisées pour traiter des questions telles que la détermination de la peine, la révision d’une décision antérieure, la demande d’une ordonnance de protection ou tout autre problème juridique qui nécessite une attention particulière.



Dans certains cas, les audiences spéciales peuvent être tenues à huis clos, ce qui signifie que seuls les parties concernées, les avocats, les juges et les membres du personnel du tribunal y assistent. Les audiences spéciales peuvent également être publiques, ce qui signifie que toute personne intéressée peut y assister, mais cela dépendra du type d’affaire et des lois applicables dans chaque pays.