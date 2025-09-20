Tribunal de Dakar : le réalisateur du clip de Bibiche condamne à deux ans de prison avec sursis

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire du clip polémique « Foumou dal Baxna » de "Bibiche Ndiaye". Le réalisateur Ibrahima Marico a été condamné à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 300 000 francs CFA pour « complicité de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs ».D’après Wal Fadjri, présent à l’audience, le mis en cause a reconnu avoir réalisé la vidéo, tout en soutenant qu’il avait conseillé à l’artiste, âgée de 17 ans, de se couvrir davantage. Une suggestion que la jeune chanteuse "Bibiche Ndiaye" aurait refusée, selon ses propos.Le parquet avait requis six mois de prison, dont un mois ferme, estimant que le réalisateur portait une part de responsabilité dans la diffusion des images jugées attentatoires aux bonnes mœurs.Jugée séparément le 29 août dernier, Bibiche avait été déclarée coupable et placée sous la supervision de l’Action éducative en milieu ouvert (Aemo), une mesure d’accompagnement réservée aux mineurs en conflit avec la loi.