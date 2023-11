Tribunal de Dakar: pour la somme de 25.000 frs, elle poignarde son amie et risque un an ferme de prison

Le différend entre les commerçantes Sokhna Ndiaye et Ndèye Fall a pris un tournant tragique le 3 mars 2021, lorsque la dame Fall a poignardé son amie lors d'un conflit financier. Alors qu'elles entretenaient des relations commerciales, une dette impayée de 25 000 francs a dégénéré en une violente altercation, conduisant à une tentative de meurtre.



D’après Les Échos, c’est la promptitude des personnes présentes qui a permis de sauver la victime. Cette dernière a été transportée à l'hôpital et est ressortie avec une incapacité temporaire de travail de 21 jours.



Lors de l'audience, Ndèye Fall a admis avoir poignardé son amie sous l'effet de la colère, précisant qu'elle n'avait pas l'intention de lui ôter la vie. Elle a évoqué l'injure et la provocation de Sokhna Ndiaye comme déclencheurs de son geste. De son côté, la victime a finalement pardonné à son amie et a attribué l'incident à l'influence du diable.



Le procureur a demandé un (1) an d'emprisonnement ferme contre Ndèye Fall, après la requalification des faits en coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 21 jours. Le délibéré a été reporté au 5 décembre prochain.