Tribunal de Dakar : un élève condamné à un mois de prison pour avoir diffuser la vidéo obscène de sa copine

L'élève Cheikh Diène a été jugé vendredi dernier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des accusations de « collecte illicite et diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, ainsi que pour usurpation d'identité ». Sa victime, Ramatoulaye Thiam, âgée de 18 ans, a raconté devant le tribunal comment il a détérioré son honneur en publiant des images intimes sur les réseaux sociaux.



L'histoire a débuté par une discussion sur Instagram, suivie d'une invitation sur WhatsApp, sous un faux compte. Le mis en cause qui a utilisé le nom de Dior a mis confiance sa victime. Ignorant la véritable identité de son interlocuteur, Ramatoulaye a envoyé des vidéos intimes, pensant communiquer avec une femme.



Cependant, Cheikh Diène a utilisé ces enregistrements pour la faire chanter, exigeant des faveurs sexuelles sous peine de diffusion des images. Malgré les promesses, il a partagé les vidéos et les a même vendues à Kocc Barma, qui les a publiées sur son site « Seneporno ».



Lors du procès, Ramatoulaye a témoigné de l'impact dévastateur de cette affaire sur sa vie. De son côté Cheikh Diène a nié plusieurs fois les accusations portées contre lui malgré ses aveux antérieurs.



Le procureur a requis 6 mois de prison ferme, tandis que la défense a plaidé pour la clémence. Le tribunal a finalement condamné Cheikh Diène à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 mois ferme, et l'a ordonné à verser 1 million de FCFA à sa victime à titre de réparation.