Tribunal de Dakar: un livreur condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir perdu 1,8 million CFA de sa patronne au Parifoot

Elimane Diouf, un livreur de son état, a été attrait mardi, devant la barre du Tribunal de grande instance de Dakar par sa patronne, Dié Aïssatou Diagne. Mandaté pour faire un retrait de 1,8 million de F Cfa par cette dernière, il mise au Parifoot et perd tout l'argent. Jugé pour "abus de confiance", il a été condamné à 6 mois de prison ferme. En sus de la peine, il devra verser à la plaignante la somme de 2,5 millions de FCfa en guise de dommages et intérêts.



Appelée à la barre, la plaignante fait savoir qu'elle travaille avec le prévenu depuis un certain temps. Livreur de son état, l'homme de 25 ans était chargé de faire des courses pour la plaignante. Au fil du temps, la confiance finit par s'installer entre les deux.



Interrogé sur les accusations de sa patronne, Elimane Diouf conteste les faits. Il déclare que c'est la partie civile qui lui a demandé de jouer au Parifoot avec l'argent. Il ajoute que la plaignante avait des problèmes avec des personnes à qui elle devait de l'argent. Pour pouvoir rembourser ses dettes, elle a misé 1,8 million F Cfa. "C'est elle qui m'a donné son téléphone pour jouer au Casino. On a misé trois fois 450.000 et on a perdu", a-t-il soutenu.