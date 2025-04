Tribunal de Dakar : une femme de 45 ans condamnée à 4 mois de prison ferme pour « escroquerie »

Impliquée dans une procédure judiciaire portant sur un héritage, Maïmouna Guèye, couturière de 45 ans, a été condamnée vendredi dernier par le tribunal des flagrants délits de Dakar à quatre mois de prison ferme pour « escroquerie. »

Selon le récit de L’Observateur, Ousseynou Thiam, plaignant dans cette affaire, avait sollicité Maïmouna Guèye pour s'opposer à l'expulsion de sa mère au profit de son oncle, Ousmane Thiam. Profitant de la situation, la couturière a laissé croire qu’elle disposait de contacts influents au sein du Palais de justice, en échange d'une somme de trois millions de francs CFA. Au total, Ousseynou Thiam a déboursé, selon ses dires, 6,425 millions de francs CFA pour des frais divers évoqués par la prévenue.

La procédure judiciaire a également révélé que l'expulsion avait été obtenue à l’aide de faux documents. Dans la foulée, Maïmouna Guèye a continué à réclamer de l’argent, promettant notamment de « faciliter » la suite du dossier en contrepartie de 1,5 million de francs CFA, prétendument destiné au commandant de la Brigade de recherches de Faidherbe.

À la barre, Maïmouna Guèye a reconnu avoir reçu de l’argent de la part du plaignant, tout en minorant les montants en cause à environ 600 000 francs CFA. Face aux juges, elle a admis ne disposer d'aucune qualité pour intervenir dans une procédure judiciaire.

Le parquet a requis une peine d’un an d’emprisonnement, dont six mois ferme. À l’issue des débats, Maïmouna Guèye a été condamnée à quatre mois de prison ferme.