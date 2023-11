Tribunal de Mbacké : le fils d'un chef religieux condamné à 6 mois de prison ferme pour vol

Une affaire pour le moins extraordinaire a atterri au tribunal d’instance de Mbacké, impliquant un fils de chef religieux accusé à la fois de vol et d'adultère. C. Bousso, le prévenu, a été traîné en justice par son père, le khalife d'une famille religieuse à Touba, pour avoir dérobé la somme de 400 000 F CFA.



La révélation faite lors de l'enquête préliminaire a ajouté une couche de complexité à cette affaire. Le mis en cause a engrossé l'épouse de son grand-frère, actuellement établi au Brésil. Arrêté et interrogé, il a reconnu les accusations retenues contre lui. « J'ai pris les 400 000 F CFA de mon père. Je voulais utiliser cet argent pour solliciter des prières en vue d'étouffer l'affaire. J'avais déjà contacté un charlatan », a confié C.Bousso.



La somme de 160 000 f cfa a été saisie sur le prévenu puis restituée à son père. Déféré au parquet pour « vol », il a été placé sous mandat de dépôt.



Attrait à la barre du tribunal d'instance de Mbacké jeudi dernier, il a finalement admis qu'il entretenait des rapports sexuels avec la femme de son grand-frère qui est tombée enceinte de leurs ébats. Une grossesse qu’il voulait cacher.



Après cette déclaration, le président de la séance lui a souligné qu’il est traîné en justice par son père pour vol. Nous jugeons seulement cette affaire. C.Bousso a été reconnu coupable et condamné à 6 mois de prison ferme. Actuellement, il est incarcéré à la prison de Mbacké.