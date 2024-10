Tribunal de Tambacounda: Suivez en direct le procès de Bougane Gueye Dany

8 h 43 mn: L'arrivée de Me Djiby Diallo, membre du pool d'avocats de Bougane. Il est accompagné de Me El Hadji Diouf, Me Soumaré, Me Amadou Sall, Me Ladji Ba



8 h 32 mn: La fourgonnette transportant le prévenu Bougane Gueye Dany est arrivée sur les lieux du jugement



8h 11 mn: Le Tribunal de Grande Instance de Tambacounda est placé sous haute surveillance par les forces de défense et de sécurité, postées devant tous les accès.