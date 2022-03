Tribunal : le footballeur Ibrahima Athie rate son test en Europe pour vol

Mouhamed Ndiaye alias Ibrahima Athie, un footballeur repéré par un agent de joueurs pour passer un test en Europe, ne bougera pas d'un iota. Agé de 19 ans, il a été condamné à 2 ans dont 6 mois ferme pour "tentative de vol commis la nuit et détention d'arme blanche sans autorisation".



Placé en garde à vu le 17 janvier dernier, le mis en cause a été jugé et condamné par le tribunal des Flagrants délits de Dakar. "J'avais besoin d'argent pour payer la quittance de mon passeport. Je devais voyager pour passer un test dans un club européen", a-t-il déclaré devant la barre. Une déclaration confirmée par son avocat.



"Effectivement, il devait voyager. La quittance a été déjà payée par son père qui est dans la salle. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'avait pris. Il n'a ni le passé ni la corpulence d'un voleur. C'est la première fois que sa famille connaît un délinquant", a soutenu la robe noire.



Au vue des blessures du mis en cause, son avocat demande sa libération pour se soigner. "Il a bastonné. Il a 19 ans, il vient de sortir de l'adolescence. C'est un délinquant primaire. Il a été recruté par un agent de joueur", a-t-il conclu en demandant une application bienveillante de la loi.