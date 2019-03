Triste anniversaire pour Khalifa Sall : L’ancien édile de Dakar boucle ses deux ans de prison

07 mars 2017, 07 mars 2019 ! Voici deux ans que l’ancien édile de la capitale sénégalaise est derrière les barreaux. Khalifa Ababacar Sall dont la mairie a été «visitée » par les agents de l’Inspection Générale d’Etat (I GE) a été épinglé par ces derniers pour faux et usages de faux dans des documents administratifs et d’escroquerie sur des deniers publics. C’est fort de ces faits que le Doyen des Juges l’a placé sous mandat de dépôt.



Khalifa Sall a été jugé le 30 mars 2018 et condamné à cinq (5) ans de prison ferme assortis d’une de 1,8 milliards de francs Cfa, l’équivalent de la somme qu’il aurait détourné entre 2011 et 2015 par le biais de fausses factures.



Le malheur ne venant jamais seul, l’ancien homme fort de la capitale sénégalaise a été exclu le 30 décembre 2017 du Parti Socialiste (PS) dont il était le Secrétaire national à la vie politique, puis révoqué le 31 août 2018 de la tête de la mairie qu’il dirigeait via un décret signé par le chef de l’Etat Macky Sall.



Sa condamnation lui a d’abord couté son poste de député ainsi que sa participation à l’élection présidentielle du 24 février dernier.