Trois membres d'une famille tués dans le tragique accident aux Almadies: le chauffeur du véhicule jugé lundi

Déféré au parquet de Dakar, le conducteur du véhicule de type 4X4 qui a tué trois (3) jeunes membres d’une même famille d’origine guinéenne aux Almadies, a été placé sous mandat de dépôt jeudi 13 juin 2019. I. Hassan sera jugé lundi pour homicide involontaire par le tribunal des Flagrants délits de Dakar.



L’accident avait créé un émoi total aux Almadies et avait soulevé l'ire des internautes. En effet, I. Hassan avait terminé sa course dans une maison abandonnée, occupée par une famille guinéenne causant ainsi trois (3) morts sur le coup et deux (2) blessés. Les faits se sont déroulés samedi dernier, vers 3 heures du matin.



Selon les premiers témoignages, le mis en cause était en état de d’ébriété. Pour sa défense, Hassan a commis un pool d’avocats pour lui tirer d’affaire. Du côté de la famille des victimes, les avocats sont aussi en train de se constituer pour la défense. Les témoins de ce drame seront aussi au procès, informe « L’Observateur ».