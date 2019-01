Trois prétendants se disputent la victoire en RDC

Les populations de la République démocratique du Congo continuent d’attendre les résultats de l’élection du dimanche sous fond d’agitation des états-majors politiques.



Les premiers rapports de la société civile mettent en lumière des questions liées à la transparence du scrutin faisant donc planer un risque de contestation du verdict des urnes.



Trois prétendants se disputent la victoire, le dauphin et candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadary, et les deux opposants, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu.



Le camp Fayulu affirme être en tête du scrutin alors que le dépouillement se poursuit. La coalition autour du candidat du pouvoir, Ramazani Shadary, s'est déclarée "sereine" et a invité "la population congolaise à garder son calme et à attendre les résultats provisoires".



Les états-majors des différents candidats s’accusent mutuellement de pratiques qui ont sapé le processus électoral.



Il s’agit entre autre d’intimidation des représentants dans les bureaux de vote et des observateurs, des votes fictifs, des tentatives présumées de destruction ou de vol de machine à voter.