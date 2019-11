Trophée Jules François Bocandé : Sadio Mané sacré pour la 6e fois consécutive

Il remporte pour la 6e fois consécutive le trophée ballon d’or sénégalais qui devient Trophée Jules François Bocandé. Vice-champion d’Afrique, vainqueur de la Ligue des champions et co-meilleur buteur de la Premier league avec 22 buts, Sadio Mané est loin devant ses concurrents.



L'attaquant sénégalais compte 290 points devant Kalidou Koulibaly 133 points et Gana Gueye 20 points qui forment le podium. Rappelons que ce vote concerne les journalistes sportifs sénégalais qui ont voté à travers leurs rédactions. On compte une trentaine de rédactions.



La distinction lui sera remise lors de la soirée de Gala qu’organise l’Association nationale de la presse sportive (ANPS) le 7 décembre prochain au Musée des civilisations noires à Dakar.