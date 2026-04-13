Trump avertit que tout navire iranien s’approchant du blocus américain « sera immédiatement éliminé

« Tout navire iranien qui s’approcherait du blocus américain des ports iraniens sera immédiatement éliminé », a déclaré lundi le président américain Donald Trump.



« La marine iranienne repose au fond de la mer, complètement anéantie, 158 navires. Ce que nous n’avons pas touché, ce sont leurs quelques “vedettes rapides”, que nous ne considérons pas vraiment comme une menace », a écrit Trump sur son réseau social Truth Social.



« Avertissement : si l’un de ces navires s’approche de notre blocus, il sera immédiatement éliminé, en utilisant le même système d’élimination que celui que nous employons contre les trafiquants de drogue en mer », a-t-il ajouté.



Cette mise en garde intervient juste après que le Commandement central américain (CENTCOM) a commencé à mettre en œuvre un blocus de tout trafic maritime entrant et sortant des ports iraniens.