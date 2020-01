Trump décrit Qasem Soleimani : "le plus grand terroriste du monde"

Le président américain s'est adressé à la nation ce mercredi 8 janvier depuis la Maison Blanche Dans sa déclaration, Donald Trump a décrit le commandant militaire iranien Qasem Soleimani, tué lors d'une frappe américaine la semaine dernière, comme "le plus grand terroriste du monde".



"Il a formé des armées terroristes, y compris le Hezbollah, à lancer des frappes terroristes contre des cibles civiles. Il a alimenté des guerres civiles sanglantes dans toute la région. Il a vicieusement blessé et tué des milliers de soldats américains, y compris la pose de bombes en bordure de route qui mutilent et démembrent leurs victimes."



Trump a déclaré que Soleimani a dirigé les récentes attaques contre le personnel américain en Irak qui "ont gravement blessé quatre militaires et tué un Américain" et qu'il a orchestré "l'attaque violente" contre l'ambassade américaine à Bagdad.



"Ces derniers jours, il prévoyait de nouvelles attaques contre des cibles américaines, mais nous l'avons arrêté", a déclaré Trump. Trump: "L'Iran semble se retirer"

Le président Trump a déclaré que les forces américaines étaient "préparées à tout", mais pour l'instant, "l'Iran semble se retirer".



"L'Iran semble se retirer, ce qui est une bonne chose pour toutes les parties concernées et une très bonne chose pour le monde", a déclaré Trump.



Trump a déclaré: "Aucun Américain n'a été blessé dans l'attaque de la nuit dernière par le régime iranien."



"Nous n'avons fait aucune victime. Tous nos soldats sont en sécurité et seuls des dommages minimes ont été subis dans nos bases militaires."

Trump: "L'Iran ne sera jamais autorisé à avoir une arme nucléaire"



Le président Trump vient de commencer ses remarques par cette citation:



"Tant que je serai président des États-Unis, l'Iran ne sera jamais autorisé à avoir une arme nucléaire."



