Trump se dit « choqué » par Meloni et critique la position de l’Italie sur l’OTAN et l’Iran

Le président américain Donald Trump s'est dit « choqué » de voir à quel point la Première ministre italienne Giorgia Meloni « ne veut pas nous aider dans la guerre », selon des propos tenus aux médias italiens.



Ses remarques, publiées mardi dans le Corriere della Sera, interviennent après que Meloni a rejeté l'idée d'une société où les chefs religieux suivent les ordres des dirigeants politiques, à la suite des critiques de Trump à l'encontre du pape Léon.



Trump a déclaré qu'il n'avait pas parlé à Meloni depuis « longtemps ».



« Parce qu'elle ne veut pas nous aider avec l'OTAN, elle ne veut pas nous aider à nous débarrasser des armes nucléaires. C'est très différent de ce que je pensais », a-t-il affirmé, en référence au programme présumé de développement d'armes nucléaires de l'Iran, ce que Téhéran dément. « Ce n'est plus la même personne, et l'Italie ne sera plus le même pays. »



Trump a également remis en question la politique intérieure et énergétique de l'Italie, demandant : « Aimez-vous le fait que votre présidente ne fasse rien pour obtenir le pétrole (iranien) ? », faisant suite à ses déclarations répétées selon lesquelles il pourrait « prendre » le pétrole iranien.



« Je n'arrive pas à l'imaginer. Je suis choqué par elle. Je pensais qu'elle avait du courage, je me suis trompé », a déclaré Trump.



« C'est elle qui est inacceptable, parce qu'elle se moque de savoir si l'Iran possède l'arme nucléaire et pulvériserait l'Italie en deux minutes s'il en avait l'occasion », a-t-il souligné.



En Italie, des figures de l'opposition ont condamné les propos de Trump sur le pape. Elly Schlein, secrétaire du Parti démocrate, a fait part de sa « ferme condamnation de l'attaque du président Donald Trump contre la Première ministre​​​​​​​ Meloni pour avoir, comme il se doit, exprimé sa solidarité avec le pape Léon ».



« Nous sommes des adversaires dans cet hémicycle, mais tous des citoyens italiens, et nous n'accepterons pas d'attaques ou de menaces contre le gouvernement et notre pays. », a-t-elle ajouté.





Avec Anadolu Agency