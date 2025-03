Tuberculose : 16.595 nouveaux cas et rechutes diagnostiqués en 2024

La tuberculose (TB) demeure un problème de santé publique au Sénégal, malgré les efforts déployés pour endiguer cette maladie transmissible. En 2024, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé l’incidence nationale à 110 cas pour 100 000 habitants, soit 20 000 nouveaux cas attendus. Sur les 17 286 cas notifiés, 80 % étaient des formes contagieuses, soulignant l’urgence de renforcer les mesures de prévention et de traitement.



Les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis concentrent 82 % des cas faisant de ces zones des priorités dans la lutte contre la tuberculose. Le taux de décès parmi les patients sous traitement antituberculeux s’élève à 3,4 %, un chiffre qui rappelle la nécessité d’améliorer la prise en charge des malades.



Cependant, des avancées encourageantes ont été notées. En effet, le Sénégal a réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre la tuberculose. Le taux de co-infection TB-VIH, en baisse régulière depuis dix ans, s’établit à 3,5 % en 2024, grâce aux interventions conjointes avec le Programme national de lutte contre le VIH. Par ailleurs, le taux de succès thérapeutique atteint 89,4 %, se rapprochant de l’objectif de 90 % fixé par la stratégie END TB (Mettre fin à la tuberculose) adoptée en 2018.



Pour accélérer les progrès, le Sénégal a mis en place plusieurs interventions phares : " Le déploiement de 74 appareils Genexpert pour un diagnostic moléculaire rapide des cas de TB, y compris les formes résistantes; Le dépistage actif grâce à des unités mobiles de radiographie numérique; Le traitement préventif des groupes à risque et des populations vulnérables; La gratuité des soins, des paquets alimentaires et un soutien psychosocial pour les patients démunis", peut-on lire dans la note.



À l’échelle mondiale, la tuberculose reste une menace majeure. En 2022, 10,6 millions de personnes ont développé la maladie, causant 1,3 million de décès, soit une personne toutes les 20 secondes. En Afrique, la situation est particulièrement préoccupante, avec 2,5 millions de cas et 424 000 décès enregistrés en 2022. La région africaine représente 23 % des cas mondiaux et 33 % des décès, avec un taux de co-infection TB-VIH dépassant 50 % dans certains pays.



Célébrée chaque année le 24 mars, la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose vise à sensibiliser le public aux conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette maladie. Le thème de l’édition 2025, « OUI ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose ! S’engager, investir, agir », appelle à une mobilisation mondiale pour accélérer les progrès vers l’élimination de la TB d’ici 2030.



Au Sénégal, la cérémonie officielle se tiendra le 24 mars 2025 à la Promenade des Thiéssois, sous la présidence du Ministre de la Santé et de l’Action sociale. Cette journée sera l’occasion de renforcer la sensibilisation et de mobiliser les acteurs pour identifier et traiter les cas manquants, estimés à un tiers des cas non notifiés.



Malgré les avancées, la lutte contre la tuberculose nécessite un engagement accru et des investissements soutenus. Le Sénégal, déterminé à atteindre les objectifs de la stratégie END TB, appelle à une synergie d’actions pour éliminer ce fléau et garantir un avenir sans tuberculose.