Tunisie: des pluies torrentielles paralysent Tunis

Les Tunisiens n’ont pas perdu leur sens de l’humour face aux événements même si beaucoup n’ont pas pu se rendre au travail ou trouver un moyen de transport. Les photos, vidéos et blagues sur les inondations affluent sur le Facebook tunisien alors que 50 à 95 mm de pluie sont tombés lundi sur le Grand Tunis, causant des embouteillages et un blocage total de certaines artères.



Des canoës pour circuler et des dégâts



Certains ont dénoncé les véhicules de la fourrière appelés ici « changuel » (« grue ») qui continuaient à mettre des sabots aux véhicules alors que les routes étaient impraticables et beaucoup de voitures se retrouvaient garées, faute d’aller plus loin.