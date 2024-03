Tunisie: la justice condamne à mort quatre accusés dans le meurtre de l'opposant Chokri Belaïd

Il s'agit d'un assassinat qui avait horrifié et bouleversé la Tunisie : le meurtre de Chokri Belaïd, avocat, figure de l'opposition et militant de gauche, le 6 février 2013. Après onze ans d'enquête et de procédure judiciaire, la justice tunisienne a condamné à mort quatre prévenus dans cette affaire ce mercredi 27 mars.



En Tunisie, ils étaient 23 à avoir été inculpés pour le meurtre par balle de Chokri Belaïd, le 6 février 2013, abattu devant son domicile à 48 ans. Quatre d'entre eux sont désormais condamnés à mort, rapporte notre correspondante à Tunis, Amira Souilem.



La mort de Belaïd, militant de gauche au verbe haut, fondateur du mouvement dit des Patriotes démocrates, et opposant virulent aux islamistes d'Ennahdha, avait plongé la Tunisie post-révolutionnaire dans la stupeur et dans une crise politique dont les remous se font encore sentir aujourd'hui.



Onze ans après sa mort, suivie de celle d'un autre de ses compagnons de lutte, Mohamed Brahmi, dans des conditions similaires, le verdict est donc tombé. Après 15 heures de délibération et 11 ans d'enquêtes et procédures judiciaires, le tribunal de première instance de Tunis a également condamné deux accusés à la prison à perpétuité, a annoncé en direct Aymen Chtiba, procureur général adjoint du pôle judiciaire antiterroriste.



Des peines de 2 à 120 ans d'emprisonnement ont aussi été prononcées pour d'autres inculpés, tandis que cinq individus ont été acquittés même s'ils restent poursuivis dans d'autres affaires.



Moratoire appliqué sur la peine de mort

À noter que la peine de mort, bien que non abolie en Tunisie, fait l'objet d'un moratoire depuis 1991. Aucune personne n'a été exécutée depuis dans le pays mais le président actuel Kaïs Saïed - ancien assistant de droit - n'a jamais caché être en faveur de son rétablissement effectif. Il a d'ailleurs fait du procès des assassins de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi une de ses priorités.



Il avait également mis en avant les lenteurs dans l'élucidation de ces meurtres comme la preuve d'une justice selon lui corrompue. Des dizaines de magistrats avaient alors été révoqués après sa prise des pleins pouvoirs en 2021. Certains d'entre eux complices d'entrave à l'enquête aux yeux du président tunisien.



Preuve de l'importance que le régime actuel donne à cette affaire : le verdict a été annoncé en direct à la télévision nationale tunisienne. Un canal devenu depuis le coup de force de Kaïs Saïed un canal d'information officiel duquel les voix dissidentes ont disparu progressivement.