PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Tunisie: libération de travailleurs humanitaires incarcérés pour aide aux migrants

En Tunisie, six salariés de la branche tunisienne de l’ONG France Terre d’Asile - dont trois en état de fuite - ont fait face à la justice, lundi 5 janvier, après une première audience, le 15 décembre. Ils étaient jugés pour avoir aidé des migrants en situation irrégulière, tout comme 17 employés de la ville de Sousse, à 143 kilomètres de Tunis, dont deux en détention et le reste en comparution libre.



Des travailleurs humanitaires de l'ONG française Terre d'asile en Tunisie, jugés pour avoir « facilité l'entrée illégale et le séjour » de migrants, ont été libérés dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le comité de soutien de l'une d'eux. Sherifa Riahi, ancienne directrice de l'ONG, et plusieurs de ses collègues étaient emprisonnés depuis plus de 20 mois. Le comité a publié sur Facebook une vidéo d'elle à sa sortie de prison et indiqué que les autres travailleurs humanitaires avaient également été libérés.

« Je ne regrette rien, je n'ai fait que mon travail », avait affirmé plus tôt Shérifa Rihai, ancienne directrice de la branche tunisienne de l'ONG France Terre d'Asile, devant le juge, lundi 5 janvier, selon ses avocats. Interrogée avec ses collègues, elle a expliqué à la barre avoir « toujours respecté les réglementations tunisiennes »  et que les actions menées, par l'association, en faveur des migrants, « se sont faites en conformité avec la loi et avec les conventions signées par l'État tunisien ».

Elle était accusée, avec d'autres, d'avoir utilisé un fonctionnaire public ou un membre d'une collectivité locale pour procurer, à un tiers, un avantage injustifié, selon le Code pénal, et d'aide directe ou indirecte à un étranger en Tunisie, dans le but de lui faciliter l'entrée, la sortie et la circulation ou bien le séjour irrégulier, selon la loi relative à la condition des étrangers en Tunisie.
RFI

Mardi 6 Janvier 2026 - 08:32


