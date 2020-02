Turquie : Un avion se brise en trois après son atterrissage, 120 personnes blessées

Un avion de ligne s’est brisé de façon spectaculaire après être sorti de piste à l’atterrissage à Istanbul mercredi, ont rapporté les médias turcs. Malgré des images très impressionnantes, l’accident ne semble pas avoir fait de morts, mais 120 blessés sont à déplorer, dont deux graves, selon un nouveau bilan.



« Au moment où je parle, 120 blessés ont été hospitalisés », a déclaré le gouverneur d’Istanbul Ali Yerlikaya, ajoutant que la plupart des blessés « vont bien, en dehors d’une ou deux personnes ». Les deux pilotes, un Turc et un Sud-Coréen, ont été gravement blessés. Selon les autorités, aucune des 177 personnes qui se trouvait à bord n’a été tuée. En revanche, certains passagers étaient encore bloqués dans l’appareil lors de la prise de parole du ministre turc des Transports Cahit Turhan : « Certains passagers ont quitté l’avion par leurs propres moyens, mais d’autres sont coincés à l’intérieur et nos secouristes s’efforcent de les libérer », a déclaré le ministre sur CNN-Türk.



L’incendie maîtrisé par les pompiers

Le fuselage de l’appareil, de la compagnie privée Pegasus, s’est brisé en trois parties et a pris feu après être sorti d’une piste de l’aéroport international Sabiha Gökçen rendue glissante en raison de la forte pluie qui tombe dans la région, selon les images diffusées par la chaîne CNN-Türk. L’avion était en provenance de la ville d’Izmir, dans l’ouest de la Turquie.



Ali Yerlikaya, a indiqué que l’avion avait « glissé sur une soixantaine de mètres » après être sorti de piste, avant de « chuter d’une hauteur de 30 à 40 mètres » d’un talus. « L’accident aurait pu avoir des conséquences plus graves », a-t-il souligné. Selon les médias turcs, 12 enfants se trouvaient à bord de l’avion.