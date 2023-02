Turquie: des immeubles s'effondrent après une nouvelle réplique du séisme

Des immeubles se sont effondrés lundi dans la province turque de Malatya (sud-est), touchée par une secousse de magnitude de 5,6, a annoncé l'agence publique de gestion des catastrophes (Afad), sans faire état dans un premier temps de victimes.



« Des bâtiments se sont effondrés et nos équipes de recherche et de secours ont été rapidement dépêchées », a indiqué l'Afad sur Twitter. Le maire de la ville de Yesilyurt, située à proximité de l'épicentre, a également fait état sur la chaîne de télévision Habertürk de bâtiments détruits et d'opérations en cours pour rechercher d'éventuelles victimes.



La réplique est survenue à 12h04 locales (09h04 TU), selon l'Afad. La province de Malatya avait déjà été affectée par le séisme dévastateur du 6 février, qui a tué 44 374 personnes dans le sud et le sud-est du pays, selon le dernier bilan officiel. Le tremblement de terre, d'une magnitude de 7,8, a détruit ou endommagé très fortement plus de 170 000 bâtiments dans onze provinces du pays et a également touché le nord de la Syrie voisine. Quelque 10 000 répliques ont eu lieu depuis le 6 février en Turquie, d'après l'Afad.