Twitter - Le match des gradins a débuté et la Pologne devance au score les "Lions"'

Le charme d'une Coupe du monde se trouve également dans les tribunes où les cultures et même les traits physiques des peuples viennent se tutoyer de manière à engendrer une toute autre compétition en dehors des pelouses. Sur les Réseaux sociaux, le match entre la Pologne et le Sénégal a déjà commencé. Deux supportrices arborant de manière différente les tuniques des deux équipes nationales ont été mises en compétitions sur le compte Twitter de Royal CM. Et pour le moment, c'est la polonaise qui devance de loin notre belle compatriote avec plus de 530 Retweets contre quelques 207 Fav...