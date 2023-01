Twitter: quand la Présidence du Sénégal affirme que la révision constitutionnelle de 2016 ne permet pas à Macky Sall de faire un 3e mandat

Tous ceux qui soutiennent la Troisième candidature de Macky Sall en 2024 se basent sur la révision constitutionnelle de 2016 pour la justifier. Le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang estime que "Macky Sall peut bel et bien briguer un troisième mandat" Car, d’après l'ancien ministre chef de cabinet du chef de l’Etat, le référendum du 20 mars 2016 a déjà réglé la question. Et "ceux qui posent le problème du 3ème mandat ne le posent pas par rapport à un problème de loi. Ils le savent. Ils l’ont déjà dit. Il n’y a pas de problème de légalité par rapport à ce sujet".Il est conforté dans sa position par plusieurs autres collègues ministres. Mieux, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall a, de sa manière, annoncé dans une vidéo, qu'ils (les responsables de l'Apr) vont inviter le Président Macky Sall à présenter sa 3e candidature en 2024. Le 7 janvier dernier, tous les responsables de l'Alliance pour la République (APR) ont répondu à une invitation des Jeunesses républicaines pour prendre part à la cérémonie d'investiture de Macky Sall comme candidat en 2024.Dans le camp du pouvoir, le sujet n'est plus tabou comme l'avait ordonné le chef en 2020, après avoir théorisé le Ni OUI, Ni NON. A part le Coordonnateur APR de Canada, Hady Traoré et le président du Conseil de surveillance de l'Asepex, Moustapha Kane (membre de la première heure de l'APR), tous les responsables du parti au pouvoir soutiennent une 3e candidature de Macky Sall en 2024.Selon eux, Macky Sall est à son premier quinquennat, si l'on se base sur la révision constitutionnelle de 2016 qui dit dans son article 27: "Le mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs". Et il aurait donc le droit de faire un "deuxième quinquennat" à partir de 2024.Le 16 mars 2016, à 15 heures 33 minutes précises, le compte officiel de la Présidence du Sénégal a tweeté dans sa chronique d'alors destinée à apporter des éclaircissements sur le Référendum, intitulée "Vrai-Faux du Référendum", pour démentir l'affirmation suivante d'un membre de la Commission du M23: "Cette révision permettra au Président Macky Sall de faire un troisième mandat à partir de 2024".Dans sa réponse, la Présidence du Sénégal commence par mettre un "FAUX" en lettres capitales et en rouge avant d'argumenter: "Le projet de réforme constitutionnelle ne contient aucun piège et ne permettra pas au Président Macky Sall de faire un troisième mandat à partir de 2024; il est consultable par tous et le mandat actuel du Président Macky Sall sera décompté dans le nombre de mandats successifs fixés à deux".Le Président Macky Sall entretient encore le flou sur sa volonté de se représenter ou non en 2024. Les universitaires sont quasi-unanimes sur la question, l'actuel Président n'a pas droit à un 3e mandat.