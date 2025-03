UCAD : Alioune Badara KANDJI nommé recteur

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a un nouveau recteur. Le poste, vacant depuis le départ du Professeur Ahmadou Aly Mbaye, est désormais occupé par le Professeur Alioune Badara KANDJI. Cette nomination a été officialisée par le communiqué publié du Conseil des ministres du mercredi 5 mars 2025.





Le Professeur Alioune Badara KANDJI, titulaire de chaire de littérature anglaise, succède ainsi au Professeur Ahmadou Aly Mbaye. Il possède une solide expérience académique et administrative, et son parcours en tant que professeur titulaire à l’Université Cheikh Anta Diop est bien établi. Sa nomination s’inscrit dans une volonté de continuer à faire de l'UCAD une référence en matière d'enseignement supérieur et de recherche.



Jusqu'à la nomination du nouveau recteur, le poste était occupé par le Professeur Aminata Niang Diène, Professeur titulaire des universités, qui assurait l’intérim. Son rôle durant cette période de transition a été salué. Et elle laisse un héritage de stabilité en attendant l'arrivée du Professeur KANDJI à la tête de l’institution.