UCAD: Les premières scissions apparaissent chez les étudiants

L’unité dont les étudiants ont fait montre depuis la mort de leur camarade Mouhamed Fallou Sène commence à s’effriter. Désormais, on note d’un côté le Collectif des étudiants de l'Ucad qui demande que la lumière soit faire sur le mort de Fallou Sène mais aussi, l’amélioration de leurs conditions de vie et une rencontre avec le chef de l’Etat, tandis que de l’autre, s’est créé le mouvement «Mary Teuw dégage» qui ne réclame ni plus, ni moins, que le départ des ministres jugés responsables dans la mort de leur camarade.



«On s’est rendu compte depuis quelques jours que ce combat a pris une tournure politique parce qu’il y a beaucoup de mouvements qui ont vu le jour. Et par rapport à cette situation, nous étant, des responsables des étudiants au niveau de l’Université, nous ne pouvons que fustiger cela», déclare Ousmane Diémé, porte-parole du jour du Collectif.



Et d’ajouter : «Nous avons tous les mêmes sentiments, à savoir des sentiments d’insatisfaction, de mépris, de colère. Par rapport à cela, le Collectif a été toujours ouvert à tous les étudiants. Donc le combat n’est pas un combat pour les étudiants politiques, ni un combats pour les syndicalistes, c’est un combat pour tous les étudiants».



Mais du côté des membres du mouvement «Mary Teuw dégage», c’est un autre langage qui est tenu : «Nous décrétons une grève illimitée et nous ne demandons pas à rencontrer le président de la République, ni qui que ce soit. Tout ce que nous exigeons, c’est que justice soit faite sur la mort de notre camarade et il faut aussi que les responsabilités soient situées», a tonné Malick Diédhiou, initiateur de ce mouvement.



Et justement, concernant ces responsables, M. Diédhiou pointe clairement du doit Pr Mary Teuw Niane, Aly Ngouille Ndiaye et Amadou Ba qui doivent, indique-t-il, être démis de leur fonction.



En tout état de cause, les positions divergentes qui commencent à apparaître au sein du mouvement estudiantin font planer des nuages sur la suite de leur combat. Car déjà, après la réception par Macky Sall des étudiants de Saint-Louis, certains de leurs camarades étaient montés au créneau pour dénoncer une «trahison». Reste à savoir maintenant qui et qui seront présents à la rencontre programmée avec le chef de l’Etat, pour ce lundi.