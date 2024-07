UCAD : l’IUPA célèbre ses 20 ans d’existence, vendredi et samedi

L’Institut universitaire de pêche et d’aquaculture (IUPA) de l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD) va célébrer ses 20 années d’existence vendredi et samedi prochains. L’annonce a été faite via un communiqué parvenu à l’APS.



La célébration aura lieu à l’amphithéâtre de l’UCAD II. Le thème de ces deux journées porte sur une interrogation : ‘’Quel IUPA pour demain ?’’.





Lors de cette journée de commémoration plusieurs activités seront au menu. « Des expositions, une diffusion d’un film documentaire sur l’IUPA, des distinctions et remises de prix, une cérémonie de graduation, etc… » précise le communiqué.





L’Institut universitaire de pêche et d’aquaculture a été créé, le 30 juillet 2003, à la suite des concertations nationales sur la pêche et l’aquaculture organisées par l’État du Sénégal, à travers le ministère de l’Enseignement supérieur, et l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD).





Ces concertations ‘’avaient mis un accent particulier sur l’urgence de la création d’une structure universitaire de formation dans les sciences et techniques de la pêche et de l’aquaculture, répondant de façon satisfaisante aux besoins de développement durable du pays ainsi qu’à l’impérieuse nécessité de formation de cadres supérieurs dans ces secteurs’’, indique le communiqué.





l’IUPA est un institut logé à l’UCAD. Il forme des cadres dans les domaines de la pêche, de l’aquaculture, de la transformation des produits halieutiques et de la gestion des écosystèmes aquatiques. Il mène des activités de recherche dans les domaines de la pêche, de l’aquaculture, de la transformation et de l’écologie aquatique’’.