UCAD : les enseignements en présentiel et distanciel s’équivalent et sont d’égale dignité, selon le recteur

Invité de l’émission Grand Jury de la RFM, le recteur de l’Ucad, Pr Ahmadou Aly Mbaye a vanté les mérites des cours en distanciel. Car en termes de satisfaction les cours en distanciel le sont au même titre que ceux en présentiel. Et que tous les deux se valent. Le recteur de rappeler, « qu'en 2020, quand on est juste sorti de la Covid, l'UCAD avait fait un amphi de rentrée pour décréter que dorénavant, les enseignements en présentiel et les enseignements en distanciel s'équivalaient et étaient d'égale dignité".



Et le recteur d’invoquer les résultats obtenus à cet effet : « les résultats qu'on a obtenus nous donnent raison. On a basculé en distanciel. Malgré la crise, on a eu des résultats meilleurs que ceux qu'on avait en moyenne les autres années. Je vous donne quelques statistiques. L'UCAD compte 38 établissements : sic facultés, neuf écoles et instituts qui ont rang de faculté, et 23 instituts universitaires. Au moment où je vous parle, du fait des mesures prises, les 34 ont fini leur année. Il y en a même qui ont commencé l'année en cours. Ça ne se passait pas comme ça quand on évoluait en présentiel et les bacheliers vont commencer leur présentiel dès le mois prochain. D'habitude, ils commençaient au mois d'avril ou de mai de l'année suivante et à la Fac de Médecine, ils ont eu un taux de réussite de 70 % après leurs examens. Je pense donc que les mesures qu'on a prises ont été des mesures à prendre et sont des mesures salutaires. »



Ce Sont là parmi les arguments du professeur Mbaye pour convaincre de ce nouveau modèle d’enseignement. Et que son institution, désormais, va maintenir cette formule.