UCAD : les étudiants de la faculté de médicine décrètent 24 heures de grève

Les étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont observé une grève de 24 heures non renouvelable. L'objectif de la grève, étant d'alerter les autorités de leur situation actuelle.



Fallou Ngom, président de l'Amicale des étudiants et ses camarades réclament la couverture vaccinale de l'hépatite B de l'ensemble des étudiants en médecine et l'accompagnement de la construction d'un amphithéâtre. Mais aussi la rémunération des stages cliniques des étudiants en septième année.



« Ces points ont été discutés avec le ministre de tutelle le 02 Novembre 2021. Toutes ces revendications devaient être effectives depuis janvier 2022. Mais jusqu'ici rien n'a été réalisé », disent-ils, lors d’une conférence de presse.



Les étudiants estiment que les autorités en charge des questions universitaires sont incapables et incompétentes. Selon l’étudiant doctorant, s'ils ne réagissent pas (le ministre de l'Enseignement supérieur de recherche et l'innovation et les autorités de la faculté de médecine et le rectorat) d'ici peu, ils seront dans l'obligation de leur tordre la main.