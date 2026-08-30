Intronisation du chef de village de Saldé : Cheikh Tidiane Gadio fustige les prédictions politiques prématurées pour 2029

L'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, a vivement critiqué la classe politique sénégalaise, qu'il accuse d'être déconnectée des souffrances quotidiennes des citoyens et focalisée prématurément sur les échéances électorales de 2029. Il a tenu ces propos lors de la cérémonie d'intronisation du nouveau chef du village de Saldé, dans le département de Podor.



Évoquant le désenclavement et le manque d'infrastructures dans les localités du Fouta, l'ancien chef de la diplomatie a regretté que les priorités du développement économique soient occultées par des querelles partisanes. « Beaucoup d'enclavements... Dieu nous a tout donné et nous refusons littéralement de nous développer. Nous nous occupons véritablement de querelles intestines », a déploré Cheikh Tidiane Gadio au miro de la rfm.



L'homme politique a appelé les acteurs publics à réorienter l'agenda national vers la résolution des difficultés sociales plutôt que vers des calculs électoraux à long terme. « Tout le débat devait être : comment sortir des difficultés actuelles des populations ? Par contre, malheureusement, tout le débat est politique. Des gens préparent déjà les élections de 2029 », a-t-il martelé.