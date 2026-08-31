Inondations : le Comité local de développement alerte sur l’enclavement des cités Oasis, Air France et Darou Thioubou

Le Comité local de développement, regroupant notamment les cités Oasis, Port, Ancar, Solution, Air France et le village de Darou Thioubou, appelle les autorités à prendre des mesures urgentes face aux inondations et aux difficultés d’accès qui affectent les populations durant cette période hivernale.
Selon son coordonnateur, Moussa Sow, les fortes pluies rendent particulièrement difficiles les déplacements entre ces quartiers et l’extérieur. La voie de contournement, encore en cours de finalisation, constitue jusqu’ici une contrainte supplémentaire. Le Comité salue toutefois la décision des autorités, prise notamment à la suite d’échanges avec le directeur général de Promovilles, de permettre sa mise à disposition à partir d’aujourd’hui.
Sur le front des inondations, la situation reste préoccupante. Le Comité affirme que les eaux provenant de la zone de Kounoune s’écoulent naturellement vers les cités Oasis et Air France avant de rejoindre le lac Rose. Il estime que des travaux de terrassement réalisés par un promoteur immobilier auraient modifié le cheminement naturel des eaux et empêché leur accès aux bassins de rétention.
Conséquence : les eaux se déversent dans les quartiers environnants, provoquant des inondations et contraignant certaines familles à quitter leurs domiciles pour se réfugier notamment dans des écoles.
Face à cette situation, le Comité local de développement demande aux autorités de rétablir le système d’évacuation des eaux et de prendre des mesures durables pour protéger les populations. Il réaffirme sa disponibilité à accompagner toute initiative visant à trouver une solution à cette situation qui touche plusieurs localités de la zone.
Selon son coordonnateur, Moussa Sow, les fortes pluies rendent particulièrement difficiles les déplacements entre ces quartiers et l’extérieur. La voie de contournement, encore en cours de finalisation, constitue jusqu’ici une contrainte supplémentaire. Le Comité salue toutefois la décision des autorités, prise notamment à la suite d’échanges avec le directeur général de Promovilles, de permettre sa mise à disposition à partir d’aujourd’hui.
Sur le front des inondations, la situation reste préoccupante. Le Comité affirme que les eaux provenant de la zone de Kounoune s’écoulent naturellement vers les cités Oasis et Air France avant de rejoindre le lac Rose. Il estime que des travaux de terrassement réalisés par un promoteur immobilier auraient modifié le cheminement naturel des eaux et empêché leur accès aux bassins de rétention.
Conséquence : les eaux se déversent dans les quartiers environnants, provoquant des inondations et contraignant certaines familles à quitter leurs domiciles pour se réfugier notamment dans des écoles.
Face à cette situation, le Comité local de développement demande aux autorités de rétablir le système d’évacuation des eaux et de prendre des mesures durables pour protéger les populations. Il réaffirme sa disponibilité à accompagner toute initiative visant à trouver une solution à cette situation qui touche plusieurs localités de la zone.
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