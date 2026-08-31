Politique en Casamance : le député Bakary Diédhiou répond sèchement à Yancoba Diémé

La polémique monte d’un cran dans l’espace politique casamançais. L’honorable Bakary Diédhiou a vivement réagi à une déclaration attribuée au Ministre Yancoba Diémé, qui aurait lancé un avertissement aux responsables de PASTEF.



Selon les propos rapportés par Bakary Diédhiou relayés par Diegoune info, Yancoba Diémé aurait déclaré : « Le jour où l’on mobilisera pour un meeting, ils vont lire l’heure », faisant ainsi référence à la capacité de mobilisation des responsables du parti présidentiel Kiiraay.



Une sortie qui n’a manifestement pas laissé l’honorable Bakary Diédhiou indifférent. Dans une réponse au ton particulièrement offensif, il invite son interlocuteur à attendre la tenue d’élections pour mesurer réellement le poids politique des uns et des autres.



« Le jour que ton leader aura le courage de convoquer le collège électoral pour des élections locales ou législatives, tu liras l’heure, même sans lunettes correctrices », a-t-il rétorqué.



À travers cette déclaration, Bakary Diédhiou semble opposer la mobilisation politique ponctuelle à la capacité de mobilisation électorale, considérant que le véritable rapport de forces entre formations politiques se mesurera dans les urnes.