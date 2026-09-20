UFOA-A U17 : la Gambie détrône le Sénégal aux tirs au but

La Gambie est championne de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A) des moins de 17 ans. Les Baby Scorpions ont remporté la finale face au Sénégal, ce dimanche 20 septembre 2026, au stade Léopold Sédar Senghor, au terme d’une rencontre disputée jusqu’aux tirs au but (5-3).



Après un match intense, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire.



Le Sénégal a eu une occasion en or en toute fin de rencontre, avec un penalty obtenu pour tenter de faire la différence. Mais le gardien gambien, Vanu Gomez, s’est interposé devant la tentative de Souleymane Commissaire Faye.



La décision s’est finalement faite lors de la séance des tirs au but. Vanu Gomez s’est une nouvelle fois illustré en stoppant le premier tir sénégalais, réalisant un arrêt décisif dans la course au titre.



Portée par son gardien, la Gambie s’est imposée sur le score de 5 tirs au but à 3 et succède ainsi au Sénégal au palmarès de la compétition.



Les deux sélections auront toutefois l’occasion de se retrouver prochainement à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U17.



La Guinée décroche la troisième place



Dans la petite finale, la Guinée a dominé le Liberia sur le score de 2-0. Cette victoire permet aux jeunes Guinéens de terminer à la troisième place du tournoi et de décrocher leur qualification pour la prochaine CAN U17.