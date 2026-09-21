Éliminatoires CAN 2027 : 15 "Lions" déjà à Maputo, la préparation démarre ce mardi

À trois jours de son entrée en lice dans les qualifications à la CAN 2027, le Sénégal a commencé à se regrouper à Maputo, au Mozambique. Quinze des 29 joueurs convoqués par le nouveau sélectionneur Patrick Vieira sont déjà sur place, selon la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Les premiers arrivés ont effectué une légère séance de décrassage, organisée en petits groupes de quatre joueurs. La séance a été dirigée par le préparateur physique Hussein Farhat, avec un travail essentiellement consacré à la récupération après le voyage.



Au micro de la FSF, Patrick Vieira a expliqué les raisons de cette première séance légère. « Pour le premier groupe qui est arrivé aujourd’hui, la priorité c’était vraiment la récupération, parce que cela a été un long voyage pour la plupart des joueurs. C’est pour ça qu’il y a un travail de récupération qui a été effectué à l’hôtel, et on commencera vraiment la première séance d'entraînement demain (mardi) sur le terrain », a expliqué le sélectionneur.



Le reste du groupe est attendu ce mardi en début d’après-midi. La première séance collective avec l’ensemble de l’effectif est programmée au Lalgy Arena de Matola, à 17h30 heure locale, soit 15h30 à Dakar.



Le Sénégal débutera sa campagne de qualification pour la CAN 2027 face au Mozambique, vendredi 25 septembre, à l’Estádio Nacional do Zimpeto de Maputo.



Les “Lions” enchaîneront ensuite avec un déplacement en Éthiopie, le mardi 29 septembre, pour affronter les Walias au Bahir Dar Stadium, dans la région d’Amhara.



Après ces deux rencontres officielles, les champions d’Afrique disputeront un match amical international contre les Comores, dimanche 4 octobre, à l’Orange Vélodrome de Marseille, en France.