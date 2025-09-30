Réseau social
UGB: Le campus social sera ouvert ce mercredi 1er octobre



UGB: Le campus social sera ouvert ce mercredi 1er octobre
La réouverture du campus social de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis pour l’année universitaire 2025-2026 est fixée au mercredi 1ᵉʳ octobre 2025 à l’heure du déjeuner, selon un communiqué du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS), publié ce 30 septembre.
 
 Le directeur du CROUS, Dr Babacar Diop, invite l’ensemble des étudiants attributaires de lits à s'acquitter des obligations de codification et des arriérés de loyer au plus tard le 20 octobre 2025.
 
Il précise qu’aucune dérogation ne sera accordée au-delà de ce délai.
Moussa Ndongo

Mardi 30 Septembre 2025 - 21:16


