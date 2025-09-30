UGB: Le campus social sera ouvert ce mercredi 1er octobre

La réouverture du campus social de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis pour l’année universitaire 2025-2026 est fixée au mercredi 1ᵉʳ octobre 2025 à l’heure du déjeuner, selon un communiqué du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS), publié ce 30 septembre.



Le directeur du CROUS, Dr Babacar Diop, invite l’ensemble des étudiants attributaires de lits à s'acquitter des obligations de codification et des arriérés de loyer au plus tard le 20 octobre 2025.



Il précise qu’aucune dérogation ne sera accordée au-delà de ce délai.