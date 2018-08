UGB : Les étudiants veulent traduire l’Assemblée de l’Université en Justice

Les étudiants des quatre Unités de formation et de recherche (Ufr) de l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis ne parviennent pas à digérer l’invalidation de l’année décidée par l’Assemblée de l’Université. Et pour le faire bien comprendre, ils n’écartent pas la possibilité de traduire ladite assemblée en justice.



Cette décision avait été prise par les autorités de l’Ugb pour essayer, avaient-elles dit, de sauver ce qui pouvait encore l’être à cause des nombreuses grèves qui avait gangréné la marche de cette institution.



Les quatre Ufr concernées par cette mesure sont : l’agro-alimentaire, les sciences juridiques et politiques, les sciences économiques et de gestion et les sciences appliquées et de technologies.