URGENT - Idrissa Seck libéré

Idrissa Seck vient d'être libéré. Le président du Parti Rewmi, qui a passé la nuit à la police après avoir été arrête dans la matinée du 19 avril à Médina, alors qu'il marchait pour protester contre le vote du projet de loi sur le parrainage, va pouvoir rentrer chez lui. Nos confrères de la Rfm confirme qu'il a été libéré ce vendredi.



Ses partisans ont affronté hier les forces de l'ordre et tenté en vain de le tirer de force du commissariat de la Médina d'où il a été transféré vers la police du Plateau.



Son avocat Me Aly Fall s'était entretenu dans la soiré avec lui et avant donné des assurances quant à son état de santé.



Reste à savoir si les autres leaders de l'opposition arrêtés, Malick Gackou, Thierno Bocoum, Sheikh Alassane Sène, ainsi que le membre du mouvement "Y'en a marre" Kilifeu vont également être libérés.