URGENT- L’hôpital de Saint-Louis à un renfort de médecins et infirmiers après le grave accident de ce mardi

L’hôpital de Saint-Louis appelle en renfort les médecins et infirmiers disponibles dans la zone suite à l’accident survenu ce matin à l’entrée de Saint-Louis faisant état déjà de 10 morts et plusieurs blessés graves.



En effet, ce mardi à hauteur de Gandon sur la route de Saint-Louis, au Nord du Sénégal, la collision d’un camion avec un minibus a fait une dizaine de morts et 17 blessés. Les corps ont été acheminés à la l'hôpital régional de Saint-Louis.