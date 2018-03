URGENT - La chaloupe Dakar-Gorée à la dérive : Une opération de sauvetage en cours

D'après nos confrères de Seneplus, la chaloupe qui fait le dessert Dakar-Gorée est depuis plus d'une heure et demie à la dérive aux larges des côtes de l'île.



Selon des témoins sur place à Gorée, des remorqueurs sont en train de contourner l'île pour l'amarrer à leur embarcation et la ramener à bon port. L'opération de sauvetage est en cours....