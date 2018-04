URGENT - Le G6 suspend son mot d'ordre de grève

Les enseignants retournent en classe. Suite à la décision du président de la République d'augmenter le montant de l'indemnité de logement des enseignant jusqu'à 100 000 Fcfa d'ici 2020, le G6 qui regroupe les syndicats les plus représentatifs d'enseignants, a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève dès ce lundi 29 avril.



Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, le G6 indique avoir été reçu par le président de la République le 27 avril 2018 et qu'au terme des échanges, ce dernier a finalement accédé à leurs requête. "Ainsi à-t-il décidé de procéder à l'augmentation substantielle de l'indemnité de logement des enseignants en attendant que les travaux sur le nouveau système de rémunération, prévus dans la 2e quinzaine du mois de juin 2018, prennent en charge la question de l'alignement et la correction des iniquités", peut-on lire dans le communiqué.



Le G6 de conclure qu'il suspend son mot d'ordre de grève en attendant que "la plénière convoqué par le gouvernement avec les syndicats ce lundi 30 avril2018, pour acter l'ensemble des décisions prises"