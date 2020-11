USA : Joe Biden s'est fracturé la jambe en jouant avec son chien

Dimanche, Joe Biden a trébuché sur son chien Major et fait une chute. Il souffre d'une légère fracture.



Pour se porter chance, les anglophones se disent : «Break a leg» («Casse-toi une jambe»). Ce n'est que le pied pour Joe Biden : dimanche, le prochain président des États-Unis s'est foulé la cheville en jouant avec son chien Major et souffre d'une légère fracture du pied. «Les premières radios n'avaient montré aucun signe de fracture, mais son examen clinique a poussé à demander des images plus détaillées. Un scanner a confirmé de fines fractures des os cunéiformes latéraux et intermédiaires, qui se situent au milieu du pied. Il devrait porter une botte de marche pour plusieurs semaines», a déclaré le Dr Kevin O'Connor, son médecin depuis 2009. Le démocrate, qui a fêté il y a peu ses 78 ans, s'était rendu dans une clinique orthopédique peu après sa chute, «par pure prudence».



Partageant une vidéo montrant Joe Biden quitter l'hôpital, Donald Trump a tweeté : «Bon rétablissement!» Un tweet bienveillant envers un successeur que le républicain ne reconnaît pas puisque, même s'il a autorisé les instances gouvernementales à préparer la transition avec la prochaine administration, il refuse de concéder sa défaite et martèle qu'il a remporté l'élection du 3 novembre. Ses avocats, qui poursuivent leurs recours en justice, se félicitent de leurs 39 défaites devant les tribunaux, les présentant comme des opportunités de plaider devant la Cour suprême.