Ucad : l'intersyndicale des travailleurs appelle l'Etat à garantir la sécurité des personnes et des biens dans le campus universitaire

L'intersyndicale des Personnels administratif, technique et de Service du COUD ( Centre des œuvres universitaires de Dakar) ont fait face à la presse pour dénoncer avec la dernière énergie les destructions massives suivies d'incendies violents à l'Ucad. L’intersyndicale demande la remise en état du campus et exige aux autorités de faire tout pour sortir les non-étudiants de ce campus afin de garantir la quiétude et la stabilité.



« Nous avons convié à cette conférence de presse pour dénoncer le dégât causé à l'Université cheikh Anta Diop. La grande question est qu'on se demande si est ce que nous allons ouvrir nos portes ou pas… Les nombreux véhicules particuliers (14) des travailleurs brûlés ont handicapé ces pères et mères de famille qui assuraient leur déplacement ainsi que ceux de leurs proches. Plusieurs bureaux des travailleurs incendiés y compris ceux du Directeur, du Chef des services Administratifs et de l'Agent comptable sont à refaire. L'environnement du COUD, les espaces ludiques et de détentes ainsi que les espaces verts ont été aussi endommagés. Même des promoteurs privés en ont fait les frais avec des dégâts importants et des manques à gagner énormes. Cette atmosphère sinistre a fait qu'aujourd'hui le campus est devenu impraticable. Le règlement de ce préjudice demeure une priorité absolue avant de penser à une quelconque reprise des activités administrative », a déclaré Alioune Faye leur porte-parole du jour.



Par ailleurs, le social étant au service du pédagogique, le porte-parole de l’intersyndical a estimé que « l'ouverture du campus social est tout aussi inconcevable qu'impertinent à la lumière de la décision du conseil académique de continuer les enseignements en ligne. À cet effet, nous demandons à l'Etat du Sénégal de garantir la sécurité des personnes et des biens dans le campus universitaire avant que le pire ne s'y produise ».



M. Faye a noté, cependant que « l'intersyndicale regrette encore l'ampleur des dégâts qui ont entraîné une paralysie totale et un dysfonctionnement dans beaucoup de services du COUD. La décimation du parc automobile avec bus de transport du personnel a fait que les travailleurs ne peuvent plus se déplacer pour venir travailler et rentrer tranquillement. Ainsi, nous demandons aux autorités Universitaires (Recteur et Directeur COUD) de faire tout pour sortir les non-étudiants de ce campus afin de garantir la quiétude et la stabilité. L'intersyndicale réitère la disponibilité du personnel administratif technique et de service auprès du Directeur pour ensemble relever le défi de la remise en état du campus ».





Pour rappel, au cours des manifestations du 1er juin, des individus se sont attaqués aux édifices de l'Université cheikh Anta Diop et ont incendié les véhicules de certaines facultés.