Ucad: les cours suspendus jusqu'au vendredi pour des raisons de sécurité

Pour des raisons de sécurité, les enseignements sont suspendus ce mercredi 31 mai 2023 à partir de 18 heures et reprennent le vendredi 02 juin 2023 à 8 heures, informe une note de service.



Rappelons que le verdict de l'affaire viols présumés et de menaces de mort opposant Ousmane Sonko et Adji Sarr est attendu demain jeudi 1er juin. Avant cela, la capitale sénégalaise est émaillée de violentes manifestations entre les forces de l'ordre et les militants de l'opposition.