Ucad : un réseau mafieux vend les chambres entre 50 et 300 000 F CFA

Pour bénéficier d’une chambre à l’Ucad, il faut débloquer entre 50 000 et 300 000 francs CFA. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par nos confrères de «Les Echos». Ces derniers qui se sont entretenus avec des pensionnaires du temple du savoir, ont relevé ce dysfonctionnement qui gangrène le campus social.La situation a conduit les étudiants à se constituer en groupes de six (6) voire plus, pour pouvoir s’acquitter de ce prix réclamé par des «truands rusés». Préférant se réfugier derrière l’anonymat, ils dénoncent cette façon de faire des bandes organisées, menaçant même de prendre des dispositions pour y mettre fin.Face à cette bombe à retardement, le Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), et au-delà l’Etat, sont interpelés pour y apporter des solutions.