Ukraine: Vladimir Poutine à Marioupol pour une nouvelle visite symbolique

C’est un week-end chargé en visites importantes pour le maître du Kremlin, dans le cadre du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Samedi 18 mars, Vladimir Poutine était à Sébastopol, en Crimée, neuf ans jour pour jour après l’annexion de la péninsule, toujours revendiquée par chaque camp. Et ce dimanche 19 mars, le président russe a donc posé pied à Marioupol.



Selon Moscou, Vladimir Poutine s’est rendu en hélicoptère dans la ville, avant de parcourir ses rues en voiture. Des images ont été diffusées : elles montrent le président russe conduisant lui-même le véhicule. Toujours selon le service de presse du Kremlin, le chef d’État aurait ensuite parlé à des habitants de la ville et se serait fait présenter un rapport sur les travaux de reconstruction de Marioupol.



Cette visite est, comme celle de Sébastopol samedi, hautement symbolique pour le président. Si Vladimir Poutine considère la Crimée comme une terre russe depuis plusieurs années, il n’échappe à personne que Marioupol est sa première excursion sur le territoire ukrainien depuis le début de l’invasion, il y a 13 mois.



Le choix de Marioupol pour cette visite ne doit rien au hasard : depuis la chute de Kherson, il s'agit de la principale ville conquise et conservée par la Russie depuis qu’elle est entrée en guerre. Moscou veut en faire une vitrine de son occupation, avec des plans ambitieux de reconstruction et de développement.



Dans le camp ukrainien, le regard est bien différent. Kiev voit Marioupol comme un symbole de la résistance à l’invasion russe. Il y a un an, le théâtre de la ville était bombardé, alors que de nombreux civils y avaient trouvé refuge. Les Ukrainiens n’oublient pas non plus les combats acharnés des défenseurs de l’usine Azovstal, en mai 2022.